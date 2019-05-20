В Орле организована выставка к Дню славянской письменности и культуры (12+)

В Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина к Дню славянской письменности и культуры организована выставка «Послание предков – слово книжное» (12+). Выставка продлится с 20 мая по 2 июня 2019 г.

День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая.

На выставке представлены книги и статьи из периодической печати с иллюстрациями и фотографиями о жизни и просветительской деятельности Святых Кирилла и Мефодия, а также литература об основателе книгопечатания на Руси Иване Федорове.

Читатели смогут узнать об истории возникновения праздника, которая уходит вглубь веков, и о том, как отмечают День славянской письменности в разных регионах России.