20 мая 2019



В Орле организована выставка к Дню славянской письменности и культуры (12+)

В Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина к Дню славянской письменности и культуры организована выставка «Послание предков – слово книжное» (12+). Выставка продлится с 20 мая по 2 июня 2019 г.

День славянской письменности и культуры отмечается 24 мая.

На выставке представлены книги и статьи из периодической печати с иллюстрациями и фотографиями о жизни и просветительской деятельности Святых Кирилла и Мефодия, а также литература об основателе книгопечатания на Руси Иване Федорове.

Читатели смогут узнать об истории возникновения праздника, которая уходит вглубь веков, и о том, как отмечают День славянской письменности в разных регионах России.

 

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Опубликовано 20 мая 2019 в 15:29. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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