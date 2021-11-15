15 ноября 2021



В Орле организована выставка униформы Красной Армии 1941г. (6+)

В орловском Военно-историческом музее открылась выставка «Униформа Красной Армии 1941г.», представленная председателем Орловского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» Щербатым Сергеем Александровичем. Проект проводится при поддержке Фонда президентских грантов.

На выставке представлена униформа всех родов войск, воевавших в октябре 1941 года на Орловщине.

Каждый манекен снабжен информационной табличкой с описанием и QR-кодом со ссылкой на Ютуб-канал клуба «Батальон», где размещены ролики с описанием формы и снаряжения. На стендах представлено подробное описание боевых частей и соединений, принимавших участие в боях на орловской земле в 1941 году.

Выставка будет экспонироваться в Военно-историческом музее с 16 ноября по 5 декабря 2021 г. по адресу : г.Орел, ул. Нормандия-Неман, 1. Контактный телефон 59-06-45.

В музее соблюдается масочный режим. Вход по QR-кодам.

 

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Опубликовано 15 Ноя 2021 в 14:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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