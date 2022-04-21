В Орле организована выставка униформы Красной Армии 1942 года (12+)
Орловский военно-исторический музей приглашает орловчан на выставку «Униформа Красной Армии 1942 года».
Выставка организована председателем Орловского регионального отделения ООД «Поисковое движение России», председателем Орловской региональной общественной организации «Военно-исторический поисковый клуб «Батальон» Сергеем Щербатым.
Выставка будет интересна школьникам, юным историкам и поисковикам, которые принимают участие в Вахтах Памяти.
Выставка работает до 30 мая 2022 года.