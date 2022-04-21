21 апреля 2022



В Орле организована выставка униформы Красной Армии 1942 года (12+)

Орловский военно-исторический музей приглашает орловчан на выставку «Униформа Красной Армии 1942 года».

Выставка организована председателем Орловского регионального отделения ООД «Поисковое движение России», председателем Орловской региональной общественной организации «Военно-исторический поисковый клуб «Батальон» Сергеем Щербатым.

Выставка будет интересна школьникам, юным историкам и поисковикам, которые принимают участие в Вахтах Памяти.

Выставка работает до 30 мая 2022 года.

 

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Опубликовано 21 Апр 2022 в 15:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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