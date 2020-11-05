5 ноября 2020



В Орле организованы общественные работы

Согласно договорам, подписанным с центрами занятости населения Орловского региона, в ноябре десять работодателей участвуют в организации оплачиваемых общественных работ.

Как сообщает служба занятости, сall-центр «Комфортел» принимает безработных и ищущих работу граждан попробовать свои силы в качестве интервьюеров.

Почта России трудоустраивает граждан почтальонами, операторами связи, сортировщиками почтовых отправлений. Компания «Рубин», предприятия «Сарайлы-М», «Протон Импульс», общество с ограниченной ответственностью «Орёл», Централизованная хозяйственная служба учреждений культуры города Орла — подсобными рабочими.

Подсобных рабочих приглашает также администрация Ленинского сельского поселения Малоархангельского района и должанское ООО «Луганское. Мценский «Технопром» трудоустроит дворников. Всего договоры на временное трудоустройство подписали 170 человек.

С начала года на оплачиваемых общественных работах в рамках основной программы содействия занятости населения были задействованы 479 человек.

 

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Опубликовано 05 Ноя 2020 в 14:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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