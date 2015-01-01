В Орле организуют литературные вечера для «трудных» подростков

26 января в 15 и в 16 часов в доме-музее Леонида Андреева пройдут литературные вечера для «трудных» подростков.

Организатором мероприятия выступит управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла.

Подростки, состоящие на профилактическом учете, ознакомятся с экспозицией дома-музея Леонида Андреева, где для них проведут экскурсию.

Затем они смогут принять участие в литературном вечере, посвященном творчеству орловского писателя, и в обсуждении актуальных вопросов духовной культуры, информирует пресс-служба мэрии Орла.