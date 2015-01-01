В Орле организуют литературные вечера для «трудных» подростков

26 января в 15 и в 16 часов в доме-музее Леонида Андреева пройдут литературные вечера для «трудных» подростков.

Организатором мероприятия выступит управление по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации города Орла.

Подростки, состоящие на профилактическом учете, ознакомятся с экспозицией дома-музея Леонида Андреева, где для них проведут экскурсию.

Затем они смогут принять участие в литературном вечере, посвященном творчеству орловского писателя, и в обсуждении актуальных вопросов духовной культуры, информирует пресс-служба мэрии Орла.

 

В Орле началась Неделя библиотек
В Орле стартует открытое первенство по волейболу
В Орловской области продавали плесень и сальмонеллу
Опубликовано 23 Янв 2017 в 15:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 23

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"