В Орле оштрафовали продавца «шпионского» брелка

По решению Советского районного суда орловец заплатит штраф за автомобильный брелок, предназначенный для негласного получения информации. Как сообщили в пресс-службе облсуда, местный житель решил продать за 1500 руб. автомобильный брелок. Вот только это оказалось совсем необычным устройством — оно позволяло вести скрытую фотосъемку и видеозапись.

Сам брелок молодой человек купил совсем недавно — летом 2015 года. Покупку он хотел использовать для скрытой съемки в помещениях торговых центров. Впрочем, потом планы доморощенного Джеймса Бонда поменялись и он решил перепродать брелок.

Важная деталь — брелок молодой человек абсолютно свободно купил на одном из сайтов в сети Интернет. Дело в том, что только российские законы запрещают иметь подобные устройства — в других странах торговля подобными «шпионскими» гаджетами поставлена на широкую ногу.

Продать свою «игрушку» он также решил через сайт объявлений, вот только в качестве покупателя оказался сотрудник ФСБ. В судебном заседании подсудимый виновным себя в совершении преступления признал полностью, раскаялся и заявил ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства (в особом порядке).

14 августа Советский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей (сама же покупка обошлась парню всего в 1 963 рубля). На сегодняшний день приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.