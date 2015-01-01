В Орле оштрафовали владельца свободно гуляющих свиней

В облуправление ветеринарии поступила информация о свиньях, находящихся в свободном выгуле на территории одной из организаций в городе Орле. При проверке данной информации был установлен факт содержания свиней на улице Молдавской с нарушением требований Минсельхоза, — сообщили в пресс-службе управления. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении и выдано предписание прекратить свиные «прогулки».

 

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Опубликовано 31 Мар 2017 в 16:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 21

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