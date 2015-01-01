В Орле оштрафовали владельца свободно гуляющих свиней

В облуправление ветеринарии поступила информация о свиньях, находящихся в свободном выгуле на территории одной из организаций в городе Орле. При проверке данной информации был установлен факт содержания свиней на улице Молдавской с нарушением требований Минсельхоза, — сообщили в пресс-службе управления. В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении и выдано предписание прекратить свиные «прогулки».