2 октября 2018



В Орле осмотрят аварийные деревья до того, как они сбросят листву

В Орле в ближайшее время обследуют больные и аварийные деревья, чтобы с приходом холодов начать выпиловку. Когда деревья сбросят листья — будет сложно отличить сухие стволы от еще живых. Такое поручение прозвучало на рабочем совещании в городской администрации. Между тем, необходимость регулярного осмотра деревьев подтверждают начавшиеся работы в сквере «Дворянское гнездо». Там спилили несколько старых деревьев, которые внутри совершенно сгнили и держались на честном слове.

Между тем, общественники постоянно выступают за то, чтобы специалисты не только пилили уже сгнившие деревья, но и занимались лечением больных. Пока город теряет «зеленые легкие» со стремительной скоростью. В отчетах для сохранения минимального процента озеленения чиновники всегда упоминают крупные лесопарковые зоны, которые расположены на окраине областного центра. Но в самом городе, особенно вдоль центральных улиц, катастрофически не хватает зелени. Утрачены в Орле и многочисленные пыле- и шумозащитные полосы из кустарников вдоль оживленных трасс, хотя во времена СССР эти полосы встречались повсеместно.

 

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Опубликовано 02 Окт 2018 в 13:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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