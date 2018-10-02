В Орле осмотрят аварийные деревья до того, как они сбросят листву

В Орле в ближайшее время обследуют больные и аварийные деревья, чтобы с приходом холодов начать выпиловку. Когда деревья сбросят листья — будет сложно отличить сухие стволы от еще живых. Такое поручение прозвучало на рабочем совещании в городской администрации. Между тем, необходимость регулярного осмотра деревьев подтверждают начавшиеся работы в сквере «Дворянское гнездо». Там спилили несколько старых деревьев, которые внутри совершенно сгнили и держались на честном слове.

Между тем, общественники постоянно выступают за то, чтобы специалисты не только пилили уже сгнившие деревья, но и занимались лечением больных. Пока город теряет «зеленые легкие» со стремительной скоростью. В отчетах для сохранения минимального процента озеленения чиновники всегда упоминают крупные лесопарковые зоны, которые расположены на окраине областного центра. Но в самом городе, особенно вдоль центральных улиц, катастрофически не хватает зелени. Утрачены в Орле и многочисленные пыле- и шумозащитные полосы из кустарников вдоль оживленных трасс, хотя во времена СССР эти полосы встречались повсеместно.