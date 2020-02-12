В Орле останавливает работу единственный мусоросортировочный завод. Два полигона встали накануне

В Орле собирается остановить работу единственный оставшийся на плаву мусоросортировочный комплекс «ЭкоСити». Об этом заявил в интервью нашим коллегам с сайта “ИнфоОрел” руководитель предприятия Юрий Парахин. Предполагается, что завод прекратит прием отходов с завтрашнего дня. По представленным документам, вызван такой необычный шаг неисполнением условий договора по оплате услуг по обработке отходов. Конкретно речь идет о неплатежах со стороны регоператора «Зелёной рощи». Кроме того, на крайние меры владельца завода подтолкнули непонимание по тарифу и существенные разногласия по территориальной схеме.

«То, что сейчас происходит, – это итог большой войны, объявленной нашему предприятию. С нами никто не хочет общаться, предприятие душат всё время определённые силы, мы можем догадываться какие. С начала 2019 года мы работали, ни одного дня не было остановки. Не по нашей вине происходит остановка сейчас. Мы последними поставили вопрос о невозможности работать в таких условиях. На минувшей неделе уже остановились заводы сортировки во Мценске и Нарышкино. Я считаю, что это звенья одной цепи по «умелому» руководству «мусорной реформой». Больше кулуарно договориться с нами не получится. Нужно делать это в публичной обстановке. Губернатору Орловской области пора взять ситуацию под личный контроль и вмешаться. Если это этого не произойдёт, я вообще не знаю, о каких законных решениях в этой реформе можно говорить», – заявил Юрий Парахин.

Директор завода по мусоросортировке напомнил, что регоператор «Зелёная роща» должен предприятию ещё с ноября. Если и прежде работали в тяжёлых условиях, то теперь таковые стали критическими: есть кредитные обязательства, налоговые, но нет денег на оплату электроэнергии, повседневныхе затрат, на зарплату порядка двумстам рабочим. Долги возвращают крайне медленно и только через суд.