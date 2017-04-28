В Орле остановки угрожают жизни и здоровью пассажиров

Опасные остановки, которые реально угрожают жизни и здоровью находящихся поблизости людей, нашли в Орле активисты «Народного фронта» В частности, остановочный павильон, который расположен вблизи Дома ребенка и школы № 15 по улице Трудовые резервы при порывах ветра сильно раскачивается. Общественники отметили, что несущая часть остановочного павильона вышла из строя, а точнее на металлоконструкциях появилась трещины, требующие замены или сварки.

— Рядом с остановкой расположено два образовательных учреждения. На протяжении всего дня отсюда уезжают и приезжают сотни людей. В плохую погоду граждане вместе с детьми в ожидании автобуса находятся в пределах остановки, но безопасность ее не обеспечена, — отметила активист ОНФ Елена Рябинина.

Кроме этого, общественники и сотрудники ГИБДД проверили просто наличие остановочных павильонов в Зареченском микрорайоне Орла. В результате было отмечено, что из всех имеющихся на сегодняшний день 10 мест для остановок общественного транспорта — не на одном нет оборудованного остановочного павильона.

— Остановка дает возможность гражданам в период плохой погоды ожидать автобус под навесом. Жителям Зареченского района приходиться в любое время года ждать автобусы прямо под открытым небом. На остановках по правилам также должно быть вывешено расписание движение транспорта. Но в силу того, что здесь нет остановочных павильонов, расписание вывесить некуда. В итоге жители сталкиваются с проблемой информированности о движении общественного транспорта. Поэтому мы подготовили обращение в администрацию города Орла с предложением оборудования в данном микрорайоне остановочных павильонов, — подчеркнула сопредседатель регионального штаба ОФН Ирина Сафонова.

 

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Опубликовано 21 Авг 2017 в 12:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

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