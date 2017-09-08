В Орле остаются 68 опасных люков

В городской администрации озвучили итоги проверки смотровых колодцев на подземных коммуникациях, которую провели после трагической гибели ребенка в открытом люке. Как отметил генеральный директор «Орелводоканала» Василий Иванов, всего в течение двух месяцев работники предприятия обследовали 56 тыс. 401 колодец: почти 22 тысячи числятся на балансе «Орелводоканала», остальные предприятию не принадлежат.

Во время проверки отремонтирован 201 канализационный колодец и 59 водопроводных. Информация еще о 68 колодцах, находящихся в неудовлетворительном состоянии, передана в отделы АТК и ресурсоснабжающим организациям для проведения ремонта.

Как пояснил Василий Иванов, львиная доля неисправных колодцев приходится на абонентов частного сектора, а собственники сетей не уделяют должного внимания содержанию коммунакационных колодцев. По его мнению, изменить ситуацию может только совместная работа предприятия и АТК. Кстати, владельцам опасных колодцев уже начали выдавать предписания. Глава города обратил внимание на то, что необходимо наладить взаимодействие с «УКХ», чтобы при ремонте дорог колодцы не закатывались в асфальт.

В ближайшее время будет решен вопрос понуждения собственников к надлежащему содержанию колодцев, принадлежащих им. Если необходимо — будет запускаться процедура признания таких объектов бесхозными, а их обслуживание закрепят за специализированной организацией, чтобы поддерживать в технически исправном состоянии и чтобы избежать несчастных случаев.

 

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Опубликовано 07 Ноя 2017 в 17:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 39

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