В Орле осудили двоих сутенеров. Остальные еще ждут приговора

Вступили в законную силу приговоры в отношении членов организованной группы наладивших работу «жриц любви». Оба мужчины признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами), ч.3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой).

Следствием установлено, что совместно с другими лицами (уголовное дело в отношении которых находится в отдельном производстве) с целью получения материальной выгоды обвиняемые вовлекали девушек в занятие проституцией на территории города Орла и Орловского района. Поскольку мужчины заключили с правоохранительными органами досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем уголовные дела в отношении них рассматривались судом отдельно.

Суд согласился с мнением государственных обвинителей о виновности сутенеров. Принимая во внимание, что они признали вину, активно способствовали раскрытию и расследованию преступлений, а также рассмотрение уголовных дел в особом порядке уголовного судопроизводства, каждому из них на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ судом назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.