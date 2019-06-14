В Орле осудили экс-сотрудника ГУПа за майнинг криптовалюты

В Орле вынесен приговор за не совсем обычное преступление, совершенное в сфере компьютерной информации. Как рассказали в пресс-службе суда, житель города Орла обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, модификацию компьютерной информации и совершено из корыстной заинтересованности). Из материалов дела известно, что мужчина в 2012 году работал сотрудником ГУП ОО «Орловский издательский дом». Исполняя свои трудовые обязанности, он создал для организации официальный интернет-сайт.

В 2017 году, уже после своего увольнения из ГУП ОО «Орловский издательский дом», мужчина решил подзаработать на чужом сайте. Имея возможность незаконного доступа к интернет-ресурсу предприятия под правами администратора, он разместил на сайте скрипт, позволяющий получать криптовалюту. Более того, криптовалюта потом менялась на рубли или деньги других государств. Таким образом используя сайт предприятия, мужчина получил в личное пользование и хранил в индивидуальном электронном кошельке криптовалюты «Monero». Приговором суда от 13.06.2019 «народный умелец» признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Мы попросили знакомого технического специалиста немного разъяснить — каким образом работает механизм заработка криптовалют. В двух словах схема выглядит следующим образом. Для майнинга (производства) криптовалюты нужно задействовать очень большие компьютерные мощности. Вы наверняка слышали про так называемые майиниговые фермы — десятки, сотни, а иногда и тысячи системных блоков, работающих с утра до вечера и потребляющих очень много электроэнергии. Но орловский «народный умелец» поступил следующим образом — на сайте разместил скрипт, который активировался при посещении сайта обычными пользователями. В итоге каждый посетитель сайта запускал уже на своем собственном компьютере майнинг криптовалюты. И посетитель сайта, сам того не ведая, начинал зарабатывать криптовалюту. Бывают разные варианты скриптов — какие-то работают, пока человек находится на сайте со скриптом. Какие-то варианты продолжают работу уже после ухода с сайта и трудятся в поте лица, пока компьютер не будет выключен. Таким образом, на мужчину работало сразу тысячи или десятки тысяч машин (в зависимости от посещаемости ресурса).