26 июля 2019



В Орле осудили второго полицейского, который выбивал из задержанного показания

Прокуроры поддержали гособвинение по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного УВД по Орловской области. Он признан виновным в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и угрозой его применения, а также с применением специальных средств. Кроме того, на тот момент действующий сотрудник полиции умышленно причинил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, да еще все это делалось группой лиц по предварительному сговору.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, в феврале 2010 года занимавший на момент совершения преступления должность оперуполномоченного УВД по Орловской области, действуя совместно с двумя другими операми (один из которых осужден ранее, в отношении второго – уголовное дело было прекращено в связи со смертью), для принуждения мужчины к даче признательных показаний о якобы совершенном им преступлении угрожал ему применением насилия, а также применил насилие, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью. Для избежания уголовного преследования и ответственности за содеянное экс-полицейский скрывался от органов предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в розыск.

Суд согласился с доводами государственного обвинителя о виновности «стража порядка». Судом ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должность на госслужбе в системе правоохранительных органов Российской Федерации на 3 года, с лишением специального звания «капитан полиции». Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее, соучастник этого же преступления был приговорен судом к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права работать в полиции на 3 года, с лишением специального звания «капитан полиции».

 

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Опубликовано 26 Июл 2019 в 14:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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