31 октября 2019



В Орле осужден бывший полицейский, избивший коллегу

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего заместителя начальника межмуниципального отделения МВД России  «Новосильское».

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием и судом установлено, что в августе 2017 года полицейский, находясь при исполнении должностных обязанностей, в помещении МО МВД России «Новосильское» применил насилие в отношении следователя отдела полиции. Он хватал женщину за волосы и выталкивал её из служебного помещения. Таким образом полицейский причинил коллеге физическую боль и телесные повреждения.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, информирует пресс-служба СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 31 Окт 2019 в 14:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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