В Орле осужден бывший полицейский, избивший коллегу

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего заместителя начальника межмуниципального отделения МВД России «Новосильское».

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Следствием и судом установлено, что в августе 2017 года полицейский, находясь при исполнении должностных обязанностей, в помещении МО МВД России «Новосильское» применил насилие в отношении следователя отдела полиции. Он хватал женщину за волосы и выталкивал её из служебного помещения. Таким образом полицейский причинил коллеге физическую боль и телесные повреждения.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, информирует пресс-служба СУ СК по Орловской области.