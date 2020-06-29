В Орле осужден директор УК, допустивший падение наледи с крыши дома

Собранные следственными органами СК России по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении директора ООО «УК Спутник». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Следствием и судом установлено, что 4 января 2019 года в Советском районе города Орла с балкона 5-этажного жилого дома на 54-летнюю местную жительницу упала наледь, в результате полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Указанные тяжкие последствия состоят в прямой причинно-следственной связи с действиями осужденного, который не принял надлежащие меры к своевременному обнаружению и удалению с крыши и козырьков балконов указанного дома снега, снежно-ледяных образований, наледи и сосулек, а также не ограничил доступ граждан к опасной территории.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком на 2 года, со штрафом в размере 200 тысяч рублей.