23 августа 2021



В Орле осужден преподаватель автошколы

По результатам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Орловской области в сентябре 2020 г. СУ СК России по Орловской области было возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя автошколы ООО «Автостандарт-Плюс» З. за оказание фиктивного содействия гражданам в сдаче экзаменов на право управления транспортными средствами.

Приговором Верховского районного суда Орловской области З. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации с назначением наказания в виде штрафа в размере 160 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу, информирует пресс-служба УФСБ России по Орловской области.

 

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Опубликовано 23 Авг 2021 в 16:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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