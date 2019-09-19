В Орле осужденные отбывают наказание на ипподроме, «Спецавтобазе» и в «Зеленстрое»

На заседании комиссии по профилактике правонарушений в г. Орле начальник уголовно-исполнительной инспекции управления федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области (УИИ УФСИН) Юрий Агибалов сообщил, что за 8 месяцев 2019 года на учете по исполнению наказаний состояли 1 169 заключенных, в том числе 181 человек — по отбыванию обязательных работ и 286 человек — исправительных работ.

Обязательные работы осужденные выполняют в свободное от основной работы или учебы время, в основном занимаются уборкой территорий.

— По состоянию на 13 сентября 44 лица, осужденные к обязательным работам, отзывали наказание на «Спецавтобазе», в «Зеленстрое» и на БУ ОО «ГЗК «Орловская» с ипподромом», — проинформировала Алла Ашихмина, заместитель начальника финансово-экономического управления администрации Орла.

В настоящее время исправительные работы в 57 организациях исполняют 85 человек, информирует администрация г. Орла.