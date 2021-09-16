16 сентября 2021



В Орле осуждены члены «алкогольной» ОПГ

Советский районный суд г. Орла вынес обвинительный приговор четырем участникам организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную продажу алкогольной продукции на территории города в целях личного обогащения.

Как сообщает Советский районный суд г. Орла, ОПГ незаконно закупала крупные партии этилового спирта и изготавливала на его основе алкоголь.

При помощи специализированного оборудования члены преступной группы смешивали этиловый спирт с водой, разливали эту жидкость в специальную тару, одновременно наносили этикетки крупных алкогольных брендов (товарных знаков), затем эта «продукция» реализовывалась по городу.

В зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности члены организованной преступной группы признаны виновными по пункту «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконные производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака) и п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками, совершенные, в крупном размере организованной группой).

Суд приговорил организатора преступной группы по совокупности преступлений к наказанию в виде 4-х лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Подельники также осуждены к наказанию в виде лишения свободы (от 2 до 3 лет) с назначением штрафа в размере 250, 100 и 100 тысяч рублей каждому соответственно.

Назначенное осужденным наказание в виде лишения свободы применено с учетом положений ст. 73 УК РФ (условное осуждение), с установлением испытательного срока для исправления. Приговор в части назначения дополнительного наказания в виде штрафа подлежит исполнению реально.

Изъятая в ходе следствия спиртосодержащая продукция общим объемом более 4 тысяч литров подлежит уничтожению.

В настоящее время  приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Орловском областном суде.

 

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Опубликовано 16 Сен 2021 в 16:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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