В Орле осуждены члены преступной группы за незаконное производство психотропных веществ

Осуждены члены организованной преступной группы за незаконное производство психотропных веществ общей массой около пяти килограммов.

Орловский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении пяти местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство психотропных веществ).

В суде установлено, что один из обвиняемых создал организованную группу. С марта 2019 г. по апрель 2020 г. сообщники в одном из домовладений в Залегощенском районе Орловской области оборудовали лабораторию. Там они произвели психотропное вещество общей массой около 5 кг, которое намеревались сбыть с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Реализовать свой умысел до конца преступники не смогли, поскольку их действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Орловской области.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил участников преступной группы к длительным срокам лишения свободы: организатора – к 17 годам со штрафом в размере 600 тыс. рублей и ограничением свободы на 10 месяцев, других участников преступной группы — к 16 годам со штрафом в размере 500 тыс. рублей, а также к 15 годам.

Еще два участника ранее заключили с правоохранительными органами досудебные соглашения; им назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом 100 и 200 тыс. рублей соответственно.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

По информации прокуратуры Орловской области