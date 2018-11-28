В Орле освятили икиностас для атомной подводной лодки

Митрополит Орловский и Болховский Антоний совершил чин освящения походного иконостаса, который будет размещен на борту атомного подводного ракетного крейсера К-266 «Орёл», — сообющили в пресс-службе митрополии. Осенью 2017 года поступило обращение инициативной группы с просьбой поддержать размещение на борту многоцелевой атомной подводной лодки К-266 «Орёл», в составе экипажа которой в течение многих лет служат орловские призывники, походного иконостаса. В конце 2017 — начале 2018 годов проводилась акция по сбору средств на его изготовление. Весной 2018 года иконостас был вышит на фабрике, занимающейся изготовлением походных иконостасов для российской армии и флота.

Иконостас выполнен из легкой материи; помимо традиционных изображений, в композицию включены иконы святого Георгия Победоносца и преподобномученика Кукши Печерского.

В ближайшее время делегация епархии отправится к месту базирования подводных лодок Северного флота, где в торжественной обстановке и состоится церемония передачи иконостаса экипажу ракетного крейсера.

Размещение походных храмов (или иконостасов) на подводных кораблях — уже сложившаяся традиция. Фондом «Омофор», курирующим это направление, начиная с 2004 года были переданы походные храмы на подводные лодки «Владимир Мономах», «Александр Невский», «Северодвинск», «Юрий Долгорукий», а также на 1-й государственный испытательный космодром «Плесецк».

АПЛ Северного флота К-266 «Орел» проекта 949А «Антей» построена на северодвинской судоверфи «Севмаш» и вошла в состав флота 5 февраля 1993 года. «Антеи» разработаны в ЦКБ морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург). Это многоцелевые (не несущие межконтинентальных баллистических ракет) подлодки третьего поколения по классификации НАТО — «Оскар-2». Такие атомоходы имеют длину — 155 м, водоизмещение до 24 тыс. тонн, глубину погружения — до 600 м, скорость подводного хода — до 32 узлов (примерно 59 км/час), экипаж — 107 человек. На вооружении «Антеев» — 24 пусковые установки крылатых ракет «Гранит» с дальностью действия около 500 км и шесть торпедных аппаратов, уточняет ТАСС.