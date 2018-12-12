12 декабря 2018



В Орле освятят купола и кресты нового храма на Наугорке

Торжественная церемония освящения крестов и колоколов состоится в строящемся храме на Наугорском шоссе 14 декабря. Как сообщили в пресс-службе орловской митрополии, строительство храма Казанской иконы Божией Матери (по адресу Наугорское шоссе, 66) входит в завершающую стадию. В полдень, в пятницу здесь будет совершен чин освящения крестов и колоколов. После чина освящения на купола храмов будут подняты шесть крестов, а звонницу сформируют девять колоколов, самый большой из которых весит 800 килограммов.

Решение о строительстве храма в честь Казанской иконы Божией Матери в микрорайоне «Наугорский» принято в 2009 году, и с первых дней велось за счет пожертвований от физических лиц, в том числе военнослужащих и их семей.

 

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Опубликовано 12 Дек 2018 в 16:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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