8 сентября 2021



В Орле откроется новая ярмарка «Хлебосольный выходной»

Уже в эту субботу 11 сентября в Орле откроется новая ярмарка. Местом притяжения для любителей натуральной фермерской продукции станет площадка возле гипермаркета «Европа» на ул. Московской, 67. Здесь с раннего утра можно будет приобрести продукты у местных производителей: молочную продукцию, сыры и колбасы, рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, фрукты и овощи, грибы и сезонные ягоды и другие товары. Аналогичные площадки действуют во всех районах Орла.

Новая ярмарка разместится на парковке у гипермаркета «Европа» между автомойкой и территорией завода им. Медведева. Администратором выступает МУП «Спецавтобаза». Ярмарка будет работать каждую неделю в субботу и в воскресенье с 7:00 до 15:00, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

 

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Опубликовано 08 Сен 2021 в 15:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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