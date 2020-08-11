11 августа 2020



В Орле откроется первая модельная библиотека

Благодаря участию в национальном проекте «Культура» федерального проекта «Культурная среда» 1 октября 2020 года Центральная городская библиотека (ЦГБ) им. А.С. Пушкина примет читателей в новом помещении, оборудованном по современным стандартам. Модельная библиотека расположится по адресу ул. Комсомольская, 65.

В настоящий момент уже смонтированы дверные блоки, система охранной сигнализации и вентиляции, отремонтированы существующие системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации при пожаре. Установлены решетки на оконные блоки, приобретены и установлены жалюзи, элементы декора. Завезена, собрана и установлена новая мебель.

Модельная библиотека требовательна к техническому оснащению. Для комфорта читателей уже приобретены плоттер, сервер, цветной лазерный принтер и 3D-принтер, сенсорный киоск, интерактивная панель, 15 компьютеров в сборе, четыре моноблока и три ноутбука, стол для прикладной анимации, RFID-карты читателя, RFID-станция самостоятельной книговыдачи, защитная RFID-система.

В новой Пушкинке читатели могут брать не только бумажные, но и электронные книги. Для этого уже оплачено предоставление доступа к базовой коллекции ЭБС «Университетская библиотека онлайн», к базовой части ЭБС «Библиошкола», к коллекциям Аудиокниги в ЭБС «Библиошкола» и Мобильной библиотеке «ЛитРес».

Качественная работа в библиотеке, оборудованной по последнему слову техники, потребует от сотрудников Пушкинки специальных знаний. Поэтому уже четыре человека прошли подготовку по программе повышения квалификации «Создание модельных муниципальных библиотек». В преддверии открытия Пушкинка закупила более 5 тысяч книг. Сейчас они проходят обработку в отделе комплектования и обработки ЦГБ им. А.С. Пушкина.

 

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Опубликовано 11 Авг 2020 в 16:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 35

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