29 июля 2020



В Орле откроется первая модельная библиотека

Обновленное учреждение культуры откроется для посетителей  1 октября на базе Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина. Библиотека располагается уже в новом помещении — на улице Комсомольской, 65.

В прошлом году ЦГБ им. А.С. Пушкина стала победителем конкурса на создание модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» http://новаябиблиотека.рф/

Для участия в конкурсе было подано более 500 заявок от 78 субъектов Российской Федерации. В итоге победителями отбора признаны 110 библиотек из 52 субъектов, которые станут современными интеллектуальными и образовательными центрами уже в этом году. В их числе и орловская библиотека.

Федеральные средства в объеме 10 млн рублей были направлены на создание первой модельной муниципальной библиотеки в Орле. Это позволит обновить фонды, отремонтировать помещение, создать в библиотеке различные клубы и современные информационные центры, работать с базами данных и подключаться к государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека», сообщает пресс-служба губернатора.

 

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Опубликовано 29 Июл 2020 в 14:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 46

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