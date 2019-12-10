В Орле откроется выставка “Экология души” (6+)

Совместный проект Орловского фотографического общества при Орловском краеведческом музее и городского отделения Союза журналистов «Экология души» рассчитан на широкий круг фотографов-профессионалов и любителей. Главная идея проекта — знакомство зрителей с обычным людьми, чьи труды вдохновляют и радуют окружающих. На первом этапе проекта представлены шесть фотоочерков хорошо знакомых орловскому зрителю фотографов: Дениса Никишина ( г. Болхов), Дмитрия Куликова ( п. Хотынец), Игоря Сигалова ( г. Орел), Татьяны Озёриной ( г. Брянск), Сергея Чупахина ( г. Орел), Леонида Тучнина ( г. Орел).

Презентация проекта состоится 12 декабря в 15 часов в Орловском краеведческом музее. По замыслу авторов проекта, фотовыставка «Экология души» будет пополняться работами новых фотографов. Выставка в течение года побывает в разных районах области, а на ее фоне будут организованы мастер-классы.