В Орле откроется выставка к юбилею художественного училища (0+)

В Орловском краеведческом музее 15 сентября в 15.00 откроется выставка проектов, посвященная городу Орлу. На выставке, приуроченной к 50-летнему юбилею училища, представлены учебные и дипломные работы студентов ОХУ. В экспозиции, развернутой в зале третьего этажа, зрители смогут увидеть дизайн-проекты вариантов современного оформления городской среды. Тематика работ разнообразна: общественные интерьеры, объекты культуры, образования, здравоохранения, благоустройство муниципальных территорий вокруг музеев и библиотек, интегрированные детские игровые площадки и парковые зоны, а также модные коворкинги и кванториумы.

На выставке представлены проекты фирменного стиля музеев, концептуальные решения праздников. Под руководством талантливых и опытных педагогов, настоящих профессионалов своего дела, некоторые проекты студентов были реализованы на практике. Были выполнены декоративные росписи стен детской областной больницы, санатория — профилактория «Дубрава», оформлены интерьеры детских садов № 86, 45, 95, 82, 23 лицеев № 28, 22, 40, школ № 11, 35. Также краеведческий музей, детская библиотека имени Пришвина и дом-музей Русанова используют элементы фирменного стиля, разработанные студентами Орловского художественного училища.