В Орле откроется выставка, посвященная 100-летию ливенского художника Александра Селищева (6+)

10 марта в 15.00 в Орловском краеведческом музее откроется выставка работ ливенского художника Александра Селищева (1922 – 2015гг.) — акварель, пастель, масло.

Александр Никифорович Селищев родился 22 августа 1922 года в селе Беломестное Ливенского района.

Учился в Елецком (Орловском) художественном училище, был призван на фронт в 1941 году. Участвовал в обороне Москвы, был ранен. Училище закончил в 1948 году, после чего жил и работал в г. Ливны до 1974 года. Затем переехал в Киев. В последние годы жизни много бывал и работал в Ростове Великом.

В Ливнах художник организовал студию для молодежи. В 1970 году студия «выросла» в детскую художественную школу, которую Александр Никифорович и возглавил. Сам художник постоянно участвовал в городских, областных художественных выставках. Первоначально много работал маслом, затем увлекся линогравюрой, акварелью. Но самыми любимыми техниками для него были карандаш и пастель.

На выставке в основном представлены работы последних лет: серия киевских пастелей, рисунки, выполненные в Ростове. Есть несколько ранних работ — масло, линогравюра.