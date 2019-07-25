25 июля 2019



В Орле откроется выставка «Русский военный костюм» (12+)

Выставка в Орловском краеведческом музее посвящена истории Русского военного костюма за 800-летний период – от эпохи княжеской Руси времён Александра Невского через события Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн до униформы современной Российской армии.

На выставке будут представлены образцы униформы русской армии разных времён, а также элементы снаряжения и макеты вооружения вооружённых сил России.

Весь материал, экспонирующийся на выставке, предоставлен музеем Орловского военно-патриотического клуба «Орёл» (руководитель А.Н. Должинский).

Открытие выставки состоится в Орловском краеведческом музее (ул. Гостиная, д.2) 2-го августа в 15-00. Вход свободный.

 

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Опубликовано 25 Июл 2019 в 15:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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