В Орле откроется выставка живописи «Фактура цвета» (0+)

Выставка «Фактура цвета» приурочена к юбилею орловского художника Ольги Душечкиной и включает в себя более 60-ти произведений, созданных за последнее пятилетие. Открытие экспозиции состоится 15 октября 2021 г. в 16:00 в Музее изобразительных искусств на Октябрьской.

Стиль Ольги Душечкиной можно определить как неоимпрессионизм. Художника отличает яркая самобытная живописная манера, сформировавшаяся к 1991 году, когда она начинает писать мастихином. Данный приём письма позволяет автору сохранить чистоту и яркость цвета, создать динамичную фактуру живописи и придать особое звучание цветовому пятну. Широкий пастозный мазок моделирует как форму, так и цветовое решение изображаемых предметов, придавая особое значение фактурной сложности и экспрессивной выразительности на холсте. Таким образом, картина превращается в независимую и самодостаточную живопись, которая не копирует реальность в мелочах, а создаёт новое, еще более прекрасное пространство.

Работы автора наполнены искренностью и непосредственностью, живым изображением окружающего мира и уникальным восприятием повседневности, которым художник делится со зрителем. Совершенно обыденные вещи превращаются на ее полотнах в предметы эстетического наслаждения. Практически не делая эскизов, ограничиваясь небольшими зарисовками с натуры, художник переносит на холст всю свою эмоциональную энергию, завершая работу за один сеанс. За кажущейся легкостью живописи скрываются внутреннее напряжение и полная концентрация автора, который погружается в мир света, цвета и формы, моделируя его фактурными линиями живописного мазка.

Выставка «Фактура цвета» будет интересна для широкого круга зрителей. Выставка работает с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Часы работы с 10.00 до 17.00, ежедневно кроме понедельника. Выходной – понедельник.