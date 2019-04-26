В Орле откроют автомобильный сезон большим шоу (12+)

Самые яркие и интересные автомобили а также мотоциклы города Орла и Орловской области соберутся завтра 27 апреля возле ТРК «Гринн». Самые достойные экземпляры будут отмечены призами. Гостей ждет зажигательное Дрифт-шоу от виртуозов своего дела, а самые отчаянные могут испытать все на собственной шкуре, посидев в дрифт-такси. В этот день помимо выставки автомобилей, пройдут соревнования по авто звуку Agressor sound Battle . Зрителей и участников праздника ждут новые проекты нашего города, а так же гости из Брянска, Железногорска, Мценска. Начало в 10:00, — сообщили организаторы шоу в группе ВК «Автопикник 2019».