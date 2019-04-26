26 апреля 2019



В Орле откроют автомобильный сезон большим шоу (12+)

Самые яркие и интересные автомобили а также мотоциклы города Орла и Орловской области соберутся завтра 27 апреля возле ТРК «Гринн». Самые достойные экземпляры будут отмечены призами. Гостей ждет зажигательное Дрифт-шоу от виртуозов своего дела, а самые отчаянные могут испытать все на собственной шкуре, посидев в дрифт-такси. В этот день помимо выставки автомобилей, пройдут соревнования по авто звуку Agressor sound Battle . Зрителей и участников праздника ждут новые проекты нашего города, а так же гости из Брянска, Железногорска, Мценска. Начало в 10:00, — сообщили организаторы шоу в группе ВК «Автопикник 2019».

 

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Опубликовано 26 Апр 2019 в 13:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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