В Орле откроют летнюю школу танцев

В ближайшую субботу, 17 июня в Детском парке открывается летняя школа танцев «Танцуй любимый город» . Все лето по субботам с 11:00 будут проходить массовые бесплатные занятия для всех желающих, — сообщили «Орловской среде» организаторы акции.

Напомним, впервые необычное начинание стартовало летом прошлого года. Участников на протяжении всего лета ждала серия показательных мастер-классов. Целью проекта «Танцуй, любимый город!» является привлечение детей дошкольного и школьного возрастов к культурному и творческому развитию, пропаганде здорового образа жизни и спорта.