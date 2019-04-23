23 апреля 2019



В Орле откроют мотосезон. С шумом и дымом

1 мая в Орле откроется мотосезон. Сбор колонны мотоциклистов запланирован на 14.00 на ул. Максима Горького в районе домов 37, 39, 4. В 14.15 колонна выедет на площадь им. Ленина. В 15.15 состоится торжественное открытие мероприятия. Затем, в 15.45, колонна отправится в парадное движение по городу до взлетной полосы аэродрома. Мотоколонна пройдет от площади им. Ленина по ул. Горького, Герцинскому мосту, ул. Московской, ул. Комсомольской, ул. Кромской до аэродрома «Южный». Здесь участников и зрителей ждут: показательное выступление спортсменов мотоклуба «GreWMotory» (17.30), конкурс «Русская сотка» (17.45), конкурс «Мотоджимхана» (18.30), конкурс от ГИБДД (19.00). В 19.30 состоится награждение победителей. Завершится мероприятие выступлением группы «Мистер-Твистер», — рассказали в пресс-службе обладминистрации.

 

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Опубликовано 23 Апр 2019 в 15:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 39

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