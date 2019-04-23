23 апреля 2019



В Орле откроют памятник пожарным и спасателям

26 апреля в городе Орле в 14.00 откроют памятник пожарным и спасателям. Последняя пятница апреля в системе МЧС России отмечается как День памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Это своеобразная признательность за их нелегкий и благородный труд. В этот же день около пожарно-спасательной части № 1 будет работать выставка пожарных ретро-автомобилей.

Профессии пожарного и спасателя входят в число наиболее рискованных во всем мире. Работу при пожарах и при ликвидации чрезвычайных ситуаций, сравнивают с боевыми действиями. Им приходится работать в различной обстановке, днем и ночью, в сильные морозы и при высоких температурах, в задымленной и отравленной среде, на высотах и в подвалах, в условиях взрывов и стихийных бедствий, в условиях боевых действий. Каждый раз, рискуя своей жизнью, эти люди спасают других.

На всех этапах развития «чрезвычайного ведомства» ее гордостью всегда были и остаются люди, неизменно проявлявшие мужество, отвагу и героизм, готовые в любую минуту прийти на помощь тем, кому она так необходима, даже ценой собственной жизни.

 

Асфальтовое чудо
В Орловской области автомобиль упал с моста в реку. Погибли трое
У жителя Орловской области изъяли более трех тонн этилового спирта
Опубликовано 23 Апр 2019 в 17:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"