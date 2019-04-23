В Орле откроют памятник пожарным и спасателям

26 апреля в городе Орле в 14.00 откроют памятник пожарным и спасателям. Последняя пятница апреля в системе МЧС России отмечается как День памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Это своеобразная признательность за их нелегкий и благородный труд. В этот же день около пожарно-спасательной части № 1 будет работать выставка пожарных ретро-автомобилей.

Профессии пожарного и спасателя входят в число наиболее рискованных во всем мире. Работу при пожарах и при ликвидации чрезвычайных ситуаций, сравнивают с боевыми действиями. Им приходится работать в различной обстановке, днем и ночью, в сильные морозы и при высоких температурах, в задымленной и отравленной среде, на высотах и в подвалах, в условиях взрывов и стихийных бедствий, в условиях боевых действий. Каждый раз, рискуя своей жизнью, эти люди спасают других.

На всех этапах развития «чрезвычайного ведомства» ее гордостью всегда были и остаются люди, неизменно проявлявшие мужество, отвагу и героизм, готовые в любую минуту прийти на помощь тем, кому она так необходима, даже ценой собственной жизни.