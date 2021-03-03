3 марта 2021



В Орле открылась фотовыставка бездомных животных (6+)

С 1 марта в орловской детской библиотеке им. М.М. Пришвина организована фотовыставка бездомных животных «Дорога домой» (6+).

— Арт-проект «Дорога домой» создан, чтобы орловцы, мечтающие о домашнем питомце, могли познакомиться с братьями нашими меньшими, не разъезжая из одного конца города в другой, а разом оценив весь «ассортимент хвостов» по фотографиям, — поясняет Виталия Румянцева, создатель проекта «Дорога домой» и руководитель ОО «Кот и Пес» (ПБЖ), г. Орел.

Организаторы обращаются к благотворителям: если вы можете предложить свою площадку для размещения экспозиции, звоните по телефонам редакции газеты «Орловский вестник»: 8 (4862) 44-23-46, 44-23-48 или пишите на почту vestnik57@gmail.com.

Выставка в библиотеке продлится до конца марта. Затем арт-проект разместят в орловских кафе и ТЦ.

Напомним, первая фотовыставка бездомных животных была организована в Орле в рамках проекта «Дорога домой» 15 марта 2014 года. На ней были представлены фотографии более тридцати кошек и собак.

 

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Опубликовано 03 Мар 2021 в 17:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 32

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