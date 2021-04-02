2 апреля 2021



В Орле открылась фотовыставка «Хочу домой!» (6+)

На Аллее славы перед Городским парком культуры и отдыха появились портреты воспитанников Дома ребёнка.

Фотовыставка подготовлена в рамках проекта «Хочу домой!», который вот уже десять лет реализует городское управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта.

Как сообщает пресс-служба администрации г. Орла, за время подготовки к выставке один из малышей уже нашел родителей. Всего с 2011 года, благодаря фотовыставке, семью обрели 48 детей.

 

В Орловской области стартовал региональный этап конкурса «Чудо России-2012»
22-й чемпионат пяти континентов по кикбоксингу состоится в Орле
Общепиту запретили проводить корпоративы
Опубликовано 02 Апр 2021 в 12:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

Комментарии закрыты.

Новости

Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"