В Орле открылась фотовыставка «Хочу домой!» (6+)

На Аллее славы перед Городским парком культуры и отдыха появились портреты воспитанников Дома ребёнка.

Фотовыставка подготовлена в рамках проекта «Хочу домой!», который вот уже десять лет реализует городское управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта.

Как сообщает пресс-служба администрации г. Орла, за время подготовки к выставке один из малышей уже нашел родителей. Всего с 2011 года, благодаря фотовыставке, семью обрели 48 детей.