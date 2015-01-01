В Орле открылась международная православная выставка

24 марта в культурно-досуговом центре «Металлург» открылась III Международная православная выставка «От покаяния к воскресению России», организованная Орловской митрополией совместно с выставочным обществом «Уральские выставки».

На выставке представлены крупнейшие храмы, монастыри, подворья Русской Православной Церкви из России, Украины, Палестины, Греции, Белоруссии.

Здесь можно будет приобрести иконы, ладан со Святой Горы Афон, православные сувениры из Иерусалима, святую воду и миро из Базилики Святого Николая в итальянском городе Бари, церковную утварь, ювелирные изделия православной тематики, духовную литературу, продукты и товары для здоровья, монастырский мед, одежду из натуральных тканей, масла.

Место проведения: Орел, культурно-досуговый центр «Металлург» (ул. Металлургов, 17).

Время работы выставки: 24-28 марта — с 10:00 до 19:00, 29 марта — с 10:00 до 16:00.

Вход свободный, сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

 

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Опубликовано 27 Мар 2017 в 16:20. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 24

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