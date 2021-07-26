26 июля 2021



В Орле открылась новая баскетбольная площадка

В Орле на территории спортивного комплекса «Южный» в 909 квартале открылась новая баскетбольная площадка.

Как сообщает администрация г. Орла, стоимость объекта — 1 млн 635 тыс. рублей. На эти средства установлено ограждение, уложено резиновое покрытие, закуплены современные баскетбольные фермы и кольца. Размер баскетбольной площадки — 28 на 15 метров, что соответствует профессиональным стандартам, предъявляемым к игровым площадкам.

-Площадка травмобезопасна. Специальное резиновое покрытие обеспечивает ударопоглощаемость и амортизацию. Кроме того, оно прочное и долговечное. Объект уже опробовали учащиеся баскетбольных секций городских спортивных школ; площадкой также могут воспользоваться все желающие, — пояснил Алексей Гулякин, директор Орловского городского спортивно-оздоровительного центра.

 

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Опубликовано 26 Июл 2021 в 14:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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