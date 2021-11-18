В Орле открылась православная фотовыставка Геннадия Рехлова (6+)

Экспозицию «Мир Православия через фотообъектив-2» можно увидеть в фойе читального зала Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина, она является логическим продолжением первой выставки фотографий автора, которая экспонировалась в главной библиотеке области зимой прошлого года.

Геннадий Петрович Рехлов родился в 1947 году. Фотографией начал заниматься с шестого класса. Во время службы в армии увлекался съёмкой документальных фильмов. Фотографией Рехлов продолжил заниматься в 2010 году.

На первой выставке автора были представлены фотографии в репортажно-жанровом стиле. Вторая выставка Рехлова – это своего рода «избранное»; 22 его работы посвящены монастырям и храмам православной России.

Фотовыставка будет работать до февраля 2022 года.