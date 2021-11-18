18 ноября 2021



В Орле открылась православная фотовыставка Геннадия Рехлова (6+)

Экспозицию «Мир Православия через фотообъектив-2» можно увидеть в фойе читального зала Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина, она является логическим продолжением первой выставки фотографий автора, которая экспонировалась в главной библиотеке области зимой прошлого года.

Геннадий Петрович Рехлов родился в 1947 году. Фотографией начал заниматься с шестого класса. Во время службы в армии увлекался съёмкой документальных фильмов. Фотографией Рехлов продолжил заниматься в 2010 году.

На первой выставке автора были представлены фотографии в репортажно-жанровом стиле. Вторая выставка Рехлова – это своего рода «избранное»; 22 его работы посвящены монастырям и храмам православной России.

Фотовыставка будет работать до февраля 2022 года.

 

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Опубликовано 18 Ноя 2021 в 14:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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