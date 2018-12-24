В Орле открылась Рождественская ярмарка (6+)

С 21 декабря до 13 января на четырех площадках в Орле — на ул. Ленина возле кинотеатра «Победа» и гостиницы «Салют», на площади Ленина и у входа в Городской парк культуры и отдыха, будет работать Рождественская ярмарка.

По информации администрации города Орла, в ярмарке участвуют 46 предпринимателей — мастера народного промысла, представители сфер торговли и общественного питания. В продаже новогодние сувениры, а также выпечка, пельмени, вареники, шашлыки, горячие напитки, продукты орловского производства.

У входа в Городской парк культуры и отдыха жителей и гостей Орла порадуют игрушки-свистульки, разнообразные предметы интерьера, выполненные в технике декупаж, плетение, украшения из фоамирана, флористические композиции.

У гостиницы «Салют» в торговых «домиках» организована выставка-продажа плетеных лаптей и игрушек из дерева, рушников и т. д. Здесь же будет производиться чеканка монет с новогодним узором.