24 декабря 2018



В Орле открылась Рождественская ярмарка (6+)

С 21 декабря до 13 января на четырех площадках в Орле — на ул. Ленина возле кинотеатра «Победа» и гостиницы «Салют», на площади Ленина и у входа в Городской парк культуры и отдыха, будет работать Рождественская ярмарка.

По информации администрации города Орла, в ярмарке участвуют 46 предпринимателей — мастера народного промысла, представители сфер торговли и общественного питания. В продаже новогодние сувениры, а также выпечка, пельмени, вареники, шашлыки, горячие напитки, продукты орловского производства.

У входа в Городской парк культуры и отдыха жителей и гостей Орла порадуют игрушки-свистульки, разнообразные предметы интерьера, выполненные в технике декупаж, плетение, украшения из фоамирана, флористические композиции.

У гостиницы «Салют» в торговых «домиках» организована выставка-продажа плетеных лаптей и игрушек из дерева, рушников и т. д. Здесь же будет производиться чеканка монет с новогодним узором.

 

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Опубликовано 24 Дек 2018 в 13:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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