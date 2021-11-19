19 ноября 2021



В Орле открылась соляная комната для людей с инвалидностью

Соляная комната появилась в рамках оздоровительного проекта «Островок Здоровья», который реализуется при поддержке фонда президентских грантов. Учитывая, что многие из ребят имеют ослабленное здоровье, команда проекта «Орловские Родники» решила оборудовать свою соляную комнату для взрослых и детей с множественными и тяжелыми нарушениями развития.

Соляная комната на Щепной площади в доме  №10 позволит не только благотворно влиять на здоровье особых молодых людей, но и способствовать их дальнейшему развитию. Сеансы с посетителями могут быть дополнены развивающими занятиями, тренингами от специалистов-волонтеров. Во время посещения соляной комнаты посетители смогут выполнять простые комплексы упражнений для глаз, самомассажа, для развития мелкой моторики, для профилактики плоскостопия.

Посетить «Островок Здоровья» могут орловцы с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, — рассказали в пресс-службе обладминистрации.

 

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Опубликовано 19 Ноя 2021 в 14:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 34

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