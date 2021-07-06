6 июля 2021



В Орле открылась выставка… надписей. И это очень круто (16+)

Выставка плакатов орловского художника Захара Ящина открылась в библиотеке Пришвина. Ранее выставка «Музцитаты» экспонировалась в Москве, в Российской государственной библиотеке для молодежи.

Захар Ящин – орловский дизайнер, иллюстратор и автор комиксов. Работал в «Студии Артемия Лебедева», был арт-директором проекта Rutube.ru, сотрудничал со студией ParaType. На выставке представлены его работы, созданные в жанре леттеринга.

Леттеринг – это искусство рисования слов. Применяется леттеринг во многих областях: от рекламы до кинематографа. Буквы в леттеринге могут принимать самую замысловатую форму, а строки текстового блока как угодно трансформироваться по форме рисунка или силуэта. Как правило, к леттерингу прибегают, когда необходима яркая, привлекательная и необычная надпись.

При создании выставки «Музцитаты» Захар Ящин объединил любовь к шрифтам и любовь к музыке. В итоге получилась стильная галерея буквенных композиций, которые цитируют строки из песен российских рок-групп. Посетить выставку можно до 18 августа по адресу ул. Московская, д. 28. Наличие маски обязательно.

 

В Орле задержан молодой человек с «синтетикой»
В Орле эвакуируют машины, из-за которых водители нарушают ПДД возле здания обладминистрации
В Орле назвали организации с лучшими условиями и охраной труда
Опубликовано 06 Июл 2021 в 16:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"