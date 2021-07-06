В Орле открылась выставка… надписей. И это очень круто (16+)

Выставка плакатов орловского художника Захара Ящина открылась в библиотеке Пришвина. Ранее выставка «Музцитаты» экспонировалась в Москве, в Российской государственной библиотеке для молодежи.

Захар Ящин – орловский дизайнер, иллюстратор и автор комиксов. Работал в «Студии Артемия Лебедева», был арт-директором проекта Rutube.ru, сотрудничал со студией ParaType. На выставке представлены его работы, созданные в жанре леттеринга.

Леттеринг – это искусство рисования слов. Применяется леттеринг во многих областях: от рекламы до кинематографа. Буквы в леттеринге могут принимать самую замысловатую форму, а строки текстового блока как угодно трансформироваться по форме рисунка или силуэта. Как правило, к леттерингу прибегают, когда необходима яркая, привлекательная и необычная надпись.

При создании выставки «Музцитаты» Захар Ящин объединил любовь к шрифтам и любовь к музыке. В итоге получилась стильная галерея буквенных композиций, которые цитируют строки из песен российских рок-групп. Посетить выставку можно до 18 августа по адресу ул. Московская, д. 28. Наличие маски обязательно.