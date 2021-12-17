В Орле открылась выставка очень интересного художника Николая Силаева (6+)

В Областном выставочном центре (том самом, где до сих пор над входом висят обломки крыши) открылась мемориальная выставка произведений Заслуженного художника России Николая Силаева. Посетители могут увидеть 100 картин, в том числе — графические серии Николая Силаева «Жизнь мирская», вошедшие в Золотой Фонд русской графики. Своими произведениями художник показывает, что основой его творчества является любовь к своей малой Родине — орловскому краю, ее богатейшему историческому наследию и современности.

О Николае Силаеве много пишут и говорят. Его творчество известно не только в России, но и далеко за ее пределами. Полотна художника находятся в частных коллекциях Италии, ЮАР, Голландии, Германии, Франции, США, Польши, Японии, Финляндии и многих других странах мира. И поверьте – эти полотна стоит увидеть хоть раз. Его картины узнаются безошибочно именно благодаря филигранной работе с красками — кажется, что его полотна подсвечены сзади. Выставка продолжит работу до 8 января 2022 года.