В Орле открылась выставка, посвященная 90-летию известного литературоведа Владимира Громова (12+)

10 января в отделе краеведческих документов областной библиотеки им. Бунина открылась выставка «Профессор Владимир Алексеевич Громов: к 90-летию со дня рождения» (12+), посвященная деятельности известного писателя, критика, журналиста, краеведа, педагога, литературоведа. Выставка продлится до 31 января.

Владимир Алексеевич Громов родился 11 января 1929 г. в д. Ивановка Свердловского (ныне – Глазуновского) района в семье крестьянина. С 1948 г. учился в Орловском учительском, затем педагогическом институте. Одновременно работал учителем русского языка и литературы в Глазуновской средней школе.

С 1953 г. В. А. Громов работал заместителем директора Государственного музея И. С. Тургенева по научной части. Им велась большая исследовательская работа по изучению жизни и творчества И. С. Тургенева. Владимир Алексеевич Громов был аспирантом Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР в Ленинграде. С 1964 г. до последних дней В. А. Громов был преподавателем Орловского государственного педагогического института. В 1950 г. он начал печататься в орловских газетах. Громов — автор многих монографий. Ему принадлежит также около 200 научных статей для готовящейся в ИФЛИ Тургеневской энциклопедии, множество газетных публикаций. Его выступления, посвященные творчеству И. Тургенева, И. Бунина, Т. Грановского, других писателей, пользовались неизменным успехом у слушателей в различных аудиториях. В. А. Громов являлся лауреатом Тургеневской премии Орловского отделения Союза журналистов, Всероссийской литературной премии им. Н. М. Карамзина «За отечествоведение». Владимир Алексеевич Громов, заслуженный работник культуры РСФСР, был членом Союза журналистов СССР и членом Союза писателей СССР.

В. А. Громов умер 23 сентября 1999 г., похоронен на Лужковском кладбище в Орле.