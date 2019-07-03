В Орле открыли новый пешеходный переход через железную дорогу

В Орле открыли новый пешеходный переход через железную дорогу со светозвуковой сигнализацией. Он оборудован специальными S-образными площадками, благодаря которым пешеходы непроизвольно смотрят по сторонам перед выходом на пути.

На перегоне Кромская – Цон Орловско-Курского региона Московской железной дороги железнодорожники ввели в эксплуатацию новый современный пешеходный переход через пути. Он оборудован специальными S-образными накопительными площадками и резинокордовым настилом.

Пешеходный переход оборудован для жителей Орла, которые пересекают железную дорогу, проходящую между переулком Дарвина и микрорайоном Новая Ботаника.

Особенность S-образных накопительных площадок заключается в том, что пешеход, прежде чем выйти на настил, перемещается по змеевидной конструкции и непроизвольно смотрит по сторонам, убеждаясь в отсутствии приближающегося поезда.

В этом году в рамках инвестпрограммы ОАО «РЖД» по повышению безопасности людей на железной дороге запланировано начать строительство аналогичного пешеходного перехода на перегоне Цон – Саханская (район 909 квартала). Для этого уже разработана проектно-сметная документация.