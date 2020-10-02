В Орле открыли первую модельную библиотеку

Еще в прошлом году центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина в Орле вместе с детской библиотекой №1 в Мценске победили в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек. Конкурс проводился в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». Суммы трансфертов библиотекам на эти цели составили соответственно 10 млн рублей и 5 млн рублей, — рассказали в пресс-службе облправительства.

Библиотека имени Пушкина направила федеральные средства на обновление фондов, ремонт и техническое оснащение. В основу проекта легла стратегия по комплексному реформированию методов и подходов к работе с пользователями: модернизация пространства и расширение спектра услуг. При создании образа модельной библиотеки «Орловский библиопорт» учитывались пожелания читателей всех категорий и возрастов. Поэтому зоны тихого чтения здесь чередуются с зонами активности, а печатная книга соседствует с электронными ресурсами.

Торжественное открытие модельной библиотеки состоялось 1 октября. Обновлённое учреждение культуры теперь будет работать в новом помещении на улице Комсомольской, 65. Гостям и посетителям показали автоматизированный процесс регистрации читателей и книговыдачи, познакомили с такими новинками, как плоттер, цветной лазерный принтер и 3D-принтер, стол для прикладной анимации, а также провели экскурсию по многочисленным зонам библиотеки.

Например, в зоне «тихого чтения» посетителям доступен сенсорный киоск. С помощью него читатели могут пользоваться базовой коллекцией ЭБС «Университетская библиотека онлайн», базовой частью ЭБС «Библиошкола», коллекциями аудиокниг в ЭБС «Библиошкола» и мобильной библиотекой «ЛитРес».

Также посетителям представили «Молодёжный библиодром». Это место предназначено не только для чтения, но и для проведения мастер-классов и лекций.

Этажом ниже в помещении библиотеки разместилась «Зона делового чтения», где также приспособлены места для работы за компьютерами. Кроме того, в обновленной библиотеке есть зоны с краеведческими и историческими книгами, с художественной литературой, фотовыставками.

На стеллажах читателей ждут новинки современной художественной литературы разных жанров для самостоятельного выбора. Для работы и учебы есть бесплатный доступ к электронным библиотечным системам. Для удобства читателей процесс регистрации и выдачи книг на дом автоматизирован, — отметили в пресс-службе.