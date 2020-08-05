В Орле открыли сквер имени Героя Ермолаева

Сегодня, в день 77-й годовщины освобождения Орловщины от фашистских захватчиков и 454-й годовщины основания города, состоялось торжественное открытие обновленного сквера имени Героя Ермолаева.

Петр Алексеевич Ермолаев сражался на фронтах Великой Отечественной войны, был награжден орденом Славы трех степеней. С ноября 2019 года, в соответствии с решением Орловского городского Совета народных депутатов, сквер в районе завода «Стекломаш» на ул. Герцена носит его имя.

Администрация города Орла напоминает, что сквер благоустраивался в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы». В рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, он набрал наибольшее количество голосов.

По проекту, утвержденному общественной комиссией, были отремонтированы подземные коммуникации, оборудованы парковка и съезд на проезжую часть, установлены светильники с декоративной цветной подсветкой, размещена детская площадка с игровым оборудованием. С учетом требований безопасности территорию сквера оснастили системой видеонаблюдения.

Работы по муниципальному контракту с 1 мая 2020 года выполняла подрядная организация ООО «Триумф».