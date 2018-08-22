В Орле открылся необычный сенсорный сад

Уникальный инновационный проект реализован на базе «Областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями». Сенсорный сад — это специально организованная природная территория, создающая благоприятные условия для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в городской и природной среде. Оборудование включает в себя три модуля: созерцательный, игровой и исследовательский. Каждый из них направлен на развитие и работу определенных сенсорных систем ребенка: зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса, — пояснили в пресс-службе облправительства.

Торжественное открытие стало настоящим праздником для ребят и их родителей. Специалистами центра при помощи волонтеров вузов были организованы развивающие интерактивные площадки и проводились экскурсии по территории, где подробно рассказывалось о каждой развивающей тематической зоне.

Организаторы данного проекта уверены, что он позволит расширить спектр оказываемых социально-реабилитационных услуг детям, имеющим отклонения в физическом и психическом развитии, посредством включения в реабилитационный процесс инновационных методов работы с использованием организованной природной среды в урбанизированном пространстве.