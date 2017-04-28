В Орле открылся театральный фестиваль «LUDI»

В Орле открылся седьмой международный театральный фестиваль камерных и моноспектаклей «LUDI».

Фестиваль будет проходить до 13 июня. В этом году оргкомитет отобрал 15 постановок из Сербии, Болгарии, Канады, Израиля, Италии, Киргизии, Калуги, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Перми, Нижнего Новгорода, Вологды, Орла.

Международное жюри возглавил театральный режиссер, профессор, лауреат Государственной премии РФ Геннадий Тростянецкий.

Открыли программу спектакли Творческого объединения «GRANART» (Нижний Новгород) и Театра «Slavija» (Белград, Сербия).