В Орле открылся театральный фестиваль «LUDI»
В Орле открылся седьмой международный театральный фестиваль камерных и моноспектаклей «LUDI».
Фестиваль будет проходить до 13 июня. В этом году оргкомитет отобрал 15 постановок из Сербии, Болгарии, Канады, Израиля, Италии, Киргизии, Калуги, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Перми, Нижнего Новгорода, Вологды, Орла.
Международное жюри возглавил театральный режиссер, профессор, лауреат Государственной премии РФ Геннадий Тростянецкий.
Открыли программу спектакли Творческого объединения «GRANART» (Нижний Новгород) и Театра «Slavija» (Белград, Сербия).
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