В Орле открылся театральный фестиваль «LUDI»

В Орле открылся седьмой международный театральный фестиваль камерных и моноспектаклей «LUDI».

Фестиваль будет проходить до 13 июня. В этом году оргкомитет отобрал 15 постановок из Сербии, Болгарии, Канады, Израиля, Италии, Киргизии, Калуги, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Перми, Нижнего Новгорода, Вологды, Орла.

Международное жюри возглавил  театральный режиссер, профессор, лауреат Государственной премии РФ Геннадий Тростянецкий.

Открыли программу спектакли  Творческого объединения  «GRANART» (Нижний Новгород) и Театра «Slavija» (Белград, Сербия).

 

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Опубликовано 08 Июн 2017 в 18:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 14

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