5 июня 2019



В Орле открывается выставка выпускников института им. Репина (6+)

Сегодня, 5 июня, в Областном выставочном центре открывается художественная выставка выпускников института имени Ильи Репина «Из Марьино во Францию», информирует Официальный портал Орловской области.

Открытие выставки состоится в 16.00.

В экспозицию вошло около 100 работ современных художников – выпускников Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств.

Выставка будет работать до 14 июля (6+).

Вход для детей и сопровождающих их взрослых — бесплатный.

 

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Опубликовано 05 Июн 2019 в 15:21. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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