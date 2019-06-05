В Орле открывается выставка выпускников института им. Репина (6+)

Сегодня, 5 июня, в Областном выставочном центре открывается художественная выставка выпускников института имени Ильи Репина «Из Марьино во Францию», информирует Официальный портал Орловской области.

Открытие выставки состоится в 16.00.

В экспозицию вошло около 100 работ современных художников – выпускников Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств.

Выставка будет работать до 14 июля (6+).

Вход для детей и сопровождающих их взрослых — бесплатный.